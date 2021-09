Celkem tři výročí si před třiceti lety připomněli obyvatelé Litovle: sedm set let trvání města, sto pět let od založení železniční tratě Litovel–Červenka a devadesát let od založení místního gymnázia. V rámci oslav byla možná jízda parním vlakem zprovozněným zaměstnanci železničních opraven ve Valašském Meziříčí.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.