Američané ochutnají geneticky upravené lososy. Rostou dvakrát rychleji

Uvnitř rozlehlého komplexu na venkově v Indianě se líhnou tisíce jiker lososa atlantského s DNA jiných druhů ryb. Jsou geneticky upravené, aby rostly rychleji, než to zařídila příroda. „Lososové mohou díky tomu růst po celý rok. V zimě, na podzim a stejně tak na jaře i v létě. To znamená, že místo tří let trvá vývoj do dospělého jedince pouze 18 měsíců,“ popisuje David Willer z Univerzity Cambridge.

„V době, kdy ryby bývají běžně přemístěny do mořských klecí, my pokračujeme s chovem v tancích se systémem, který čistí a cirkuluje vodu,“ popisuje manažer firmy AquaBounty Pete Bowyer. „Disponujeme mechanickou a biologickou filtrací a pracujeme také s plyny. Z vody odstraňujeme oxid uhličitý a přidáváme kyslík,“ dodává.

Chov je ekonomicky méně náročný, protože ryby spotřebují méně krmiva. Poté, co dosáhnou hmotnosti zhruba čtyři a půl kila, míří na stoly. Firma očekává, že z 90 tisíc jiker lososů přežije a vyroste 80 procent jedinců.

Úředně schváleno ke konzumaci

Losos z produkce této společnosti je první geneticky upravené zvíře schválené ve Spojených státech pro lidskou konzumaci. „Úřad pro kontrolu potravin a léčiv přezkoumal data. Závěry zní, že mezi tímto lososem a lososem atlantským neexistuje žádný rozdíl v bezpečnosti nebo výživové hodnotě,“ vysvětluje Greg Jaffe z Centra pro vědu ve veřejném zájmu.

Ve prospěch oboru pak vyznívá dekret podepsaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten federálním úřadům přikázal zjednodušit regulaci geneticky upravených rostlin a zvířat.

Kritici se však obávají, že nové technologie pro úpravu DNA mohou smazat jasné rozdíly mezi tím, co je a co není považováno za geneticky upravené potraviny. Upozorňují také na riziko úniku modifikované ryby z umělého chovu do volné přírody.