Réva pod nohama poutníků. U Velehradu roste mešní víno

Výpadek příjmů před Velikonocemi

Kvůli pandemii nového koronaviru firmě v posledních týdnech výrazně klesl odbyt.

„Největší odběry mají restaurace, které jsou zavřené, takže tady máme prodej nula. Co se týká našich vinoték, tak první týden karantény jsme je zkoušeli nechat otevřené, ale návštěvnost byla mizivá. Teď prodáváme pouze na objednávky. Vypadlo nám nějakých 90 procent příjmů. Zrovna před Velikonoci míváme hodně objednávek. Za poslední měsíc to odhaduji na výpadek zhruba 700 tisíc korun,“ nastínil Smetana.

Vína podnik skladuje ve sklepích pod zámkem v Kroměříži. Tradice výroby mešního vína sahá ve městě do středověku. Společnost do budoucna zvažuje výsadbu dalších vinic v Polešovicích na Uherskohradišťsku, ke zpracování a uskladnění vína by ráda využila i sklep v areálu velehradského poutního domu Stojanov.