Zbavit kůry, opálit, upevnit. Okolo archeoskanzenu v Modré roste palisádové opevnění

„Další část opevnění v délce asi 200 metrů bychom chtěli udělat v druhé polovině roku. Nyní odkorňujeme dubové kůly o průměru zhruba 20 centimetrů. Kůly pak štípeme na poloviny, jejich horní části zařezáváme do špice a zespoda je opalujeme na ohni. Opálení by mělo zabránit pronikání houby do dřeva,“ řekl správce.

V polovině srpna se v archeoskanzenu uskuteční další ročník historického festivalu Veligrad, jehož hlavním tahákem je bitva z dob Velké Moravy. Už v červnu budou moci zájemci do archeoskanzenu vyrazit na Noc slunce a ohně, která se vztahuje k letnímu slunovratu. Skanzen loni navštívilo kolem 75 tisíc lidí.