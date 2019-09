Nacisté prodávali pálenku s jeho jménem, sám zatím trpěl v koncentračním táboře. Před 75 lety zmizel Rudolf Jelínek

Rodina Jelínků do Vizovic přišla ještě před začátkem minulého století. V jejím čele stál otec Zikmund, který se jako první z rodiny do výroby pálenek vrhnul a proslul zejména slivovicí a borovičkou. Podnikavému otci se pod ruce dívali jeho dva synové. Prvorozený Rudolf se do chodu podniku zapojil už před první světovou válkou, kvůli které ale musel, stejně jako mladší Vladimír, narukovat.

Oba válku přežili a po návratu převzali v roce 1919 otcovu firmu, která od té doby na jeho počest nesla název „Zikmunda Jelínka synové“. Nedlouho nato si ale oba bratři podnik rozdělili. Původní značka připadla Vladimírovi, starší z bratrů propůjčil podnikání své jméno a vznikla tak firma Rudolf Jelínek.

Příčiny rozchodu nejsou zcela zřejmé, ale roli v něm nejspíš hrála jejich rozdílná povaha. Zatímco Rudolf zdědil po otci nejen podnikatelský talent, ale i prchlivou náturu a pro ránu nechodil daleko, Vladimír byl klidný muž, který se kromě chodu podniku odevzdal i veřejnému životu. Vidět byl v židovském spolku Sion a ve volbách získal křeslo na radnici.

Košer slivovice doplula za oceán