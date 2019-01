Po elektrických i pachové. Myslivci už nemusejí udržovat ohradníky kvůli africkému moru prasat

Už loni na podzim odvolali veterináři zákaz vstupu do lesů, polí a na polní cesty v okolí Zlína, který vyhlásili kvůli nebezpečí rozšíření nákazy. V listopadu skončilo vymezení takzvané vysoce rizikové oblasti o rozloze téměř 90 kilometrů čtverečních východně od krajského města, kde zmiňovaný zákaz platil. Zrušením vysoce rizikové oblasti přestal platit i zákaz společného lovu veškeré zvěře.

Letos v lednu veterináři povolili konzumaci odlovených divokých prasat z oblasti zamořené africkým morem na Zlínsku. Lovci ale stále musejí plnit podmínky biologické bezpečnosti. Také se v oblasti sjednotilo zástřelné na tři tisíce korun, bez rozdílu váhy prasete.

Africký mor prasat se v Česku podařilo zdolat

Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, evidují veterináři ve Zlínském kraji 188 nálezů. Nákaza se potvrdila u dvanácti kusů nalezených v zamořené oblasti. V oblasti s intenzivním odlovem bylo od 1. února do 31. prosince 2018 zastřeleno 9755 divokých prasat, v roce 2019 se v této oblasti dosud ulovilo 876 kusů. Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem nákazu nemělo. Podle veterinářů by tak do konce letošního dubna mohla Česká republika získat status země bez výskytu této choroby.

Historicky poprvé se africký mor prasat na území České republiky objevil na konci června 2017. Nákazu se podařilo udržet na velmi malém území, což považují veterináři za mimořádný úspěch. Do chovů se nerozšířila. Kdyby se tak stalo, bylo by nutné je vybít. Nejvíce se s nákazou potýkaly země na severu Evropy, zejména Litva a Lotyšsko, významně se ale nemoc rozšířila i v Polsku nebo Estonsku.