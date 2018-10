Medvěda, který na Valašsku napadl několik zvířat, chtějí odborníci odchytit

Podle klasického postupu je však možné žádost vyřídit nejdříve za 15 dní. Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) jde však o mimořádnou situaci. „Standardní průběh není možné nyní respektovat, zákon nám umožňuje realizovat odchyt už teď v době řízení,“ řekl Čunek, podle kterého by měl být odchyt nařízen v nejbližších dnech.

Medvědi sice podle hejtmana dříve v regionu žili, nyní tomu již tak není. „Myslím si, že to řádění, které předvedl, nemůžeme trpět,“ uvedl hejtman. Podle Františka Šulgana ze Správy CHKO Beskydy se nejprve musí vytipovat místa, kam umístit klec. Zatím také není jasné, kam by se odchycený medvěd převezl.

Další útok medvěda. Tři ovce nad Jarcovou. Dřevorubci vyfotili v cca 7 ráno medvěda na cca 30 metrů, dalšímu v Oznici se sápal na koně. Huňáče se mu podařilo zahnat. pic.twitter.com/oGVOYRoUui — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) October 11, 2018

Zvíře je možné vypustit do volné přírody, je však třeba mít povolení majitele či správce pozemku. Druhou variantou je umístění do zoologické zahrady. „Jsme ve fázi příprav, bylo by nejlepší, kdyby vše utichlo, skončilo, kdyby odešel do hor, ale musíme být připravení,“ uvedl Šulgan, podle kterého se zvažovalo k případnému odchytu využít klecí, které měl kraj na divoká prasata.