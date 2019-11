Policie rozbila gang zásobující pervitinem celou Moravu. Látky na jeho výrobu mu nevědomky sama dodávala

Při zásahu v polovině listopadu policisté zadrželi deset lidí a provedli 12 domovních prohlídek, při kterých zajistili více než tři kilogramy pervitinu a látky určené k jeho výrobě. Podle vyšetřovatelů by tak mělo dojít k dočasnému ochromení výroby a dodávky látek pro výrobu pervitinu na Moravě.

„Zásobovali velice širokou oblast, kromě Olomouckého kraje měli přesah do Moravskoslezského, Jihomoravského i Zlínského kraje. Jednak metamfetamin vyráběli sami, ale zároveň distribuovali chemické látky potřebné k jejich výrobě. Zásah zlikvidoval monopolní dodavatele pro celou Moravu,“ uvedl vedoucí Odboru obecné kriminality Olomouc Jan Lisický.

Policisté v OL kraji dopadli skupinu podezřelou z rozsáhlé výroby drog, 6 lidí obvinili. Pervitinem zásobovali OLK i sousední regiony. Byli i dodavateli látek pro jeho výrobu na celé Moravě. Zásahu se účastnilo 70 policistů. Při 12 domovních prohlídkách našli přes 3 kg pervitinu. pic.twitter.com/R2ueWHlkgI — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) November 29, 2019

Krycí jméno Recoš

Po roční práci kriminalistů na případu s krycím názvem Recoš se podezřelé podařilo zadržet přímo při výrobě drog. Pět mužů a jedna žena ve věku od 36 do 56 let je obviněno ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, za což jim hrozí trest od osmi do 12 let. Všichni obvinění jsou ve vazbě. Policie očekává, že se během vyšetřování počet obviněných ještě rozšíří.

Při domovních prohlídkách policisté podle Lisického zajistili dvě kompletní varny, chemikálie a nástroje potřebné k výrobě pervitinu a věci potřebné k jejich distribuci. „Byla zajištěna látka efedrin, která je meziproduktem při výrobě metamfetaminu, o celkové hmotnosti 1,3 kilogramu,“ uvedl Lisický. Policisté zajistili také 300 tisíc korun jako výnos této trestné činnosti.