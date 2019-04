V Zákřově si připomínají válečný masakr. Ruští kozáci tam zavraždili 19 mužů

Devatenáct umučených

Kozáci v německých službách nakonec zatkli třiadvacet mužů a odvezli je do nedalekého Velkého Újezdu, kde sídlilo gestapo. Po výsleších čtyři muže propustili.

Devatenáct mužů ale mučili a o dva dny později zavezli do lesa k samotě Kyjanice, kde je zabili střelou do týla. Všechny potom zavřeli do dřevěné boudy, kterou polili dehtem a benzínem a zapálili. Pozdější ohledání ukázalo, že všichni muži měli polámané stehenní kosti a někteří z nich po výstřelu ještě žili a uhořeli tak zaživa.

Mezi oběťmi byl i Jaroslav Žák, který pobýval v Zákřově u své rodiny, protože v Brně, kde žil, se obával bombardování. Další obětí byl osmnáctiletý židovský chlapec Otto Wolf. Ten se s rodinou po tři roky ukrýval za pomoci místních v okolí před deportací. O životě v úkrytech si psal deník a je označován za českou Annu Frankovou. Při mučení neprozradil, že se v Zákřově skrývají i jeho rodiče a sestra.

K místu tragédie se podle vzpomínek místních až do konce války nesměl nikdo přiblížit. Poté byly ostatky devatenácti zavražděných mužů exhumovány. Řádění nacistů připomíná od roku 1949 památník Zákřovský žalov.

Vzpomínky pamětnic zákřovské tragédie Zdeňky Calábkové, Svatavy Kubíkové i Olgy Glierové zaznamenal projekt Paměť národa.