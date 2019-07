Stavbu obchvatu Frýdku-Místku už neblokuje ekologická zátěž. Při sanaci odtěžili 70 tisíc tun nebezpečného odpadu

Podle Šimy by měly rekultivační práce na zbývajících částech skládky skončit letos na podzim, sanace podzemních vod pak v následujícím srpnu. V lokalitě bude vysázeno zhruba pět tisíc keřů a asi dva tisíce stromů. Až do roku 2023 se místo bude monitorovat. Sledovat se bude nejen kvalita vody, ale v plánu jsou i pěstební práce.

Obchvat by mohl stát za tři roky

„Pro nás je důležité, že mizí tato ekologická závada. Obchvat města prochází samotnou skládkou a o to více se zvyšovala potřebnost skládku odtěžit a vyřešit co nejdříve. Pro nás je to obrovský kámen ze srdce,“ uvedl náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD). Připomněl, že první část obchvatu se již staví. Místo skládky patří do první etapy, její dokončení je naplánované na leden 2022. Pro druhou etapu se nyní hledá dodavatel.

„Druhá část obchvatu se nyní podruhé soutěží a my čekáme během dnů či týdnů, že ŘSD vybere vítěze,“ uvedl Deutscher. Povede od lokality Letná u výpadovky na Frýdlant nad Ostravicí přes katastr Starého Města a řeku Morávku až po napojení na dálnici na Český Těšín v obci Dobrá. Podle Deuschera by se mohla začít budovat už v září. Město věří, že by vše mohlo být hotovo v polovině roku 2022.