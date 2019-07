Meč, textilie a šperky nalezli archeologové v germánském hrobě u Sendražic. Pochází z doby stěhování národů

Vědce nyní čeká čištění nálezů i analýza toho, co se dá z předmětů a koster vyčíst. Pomocí DNA určí věk pohřbené ženy i to, odkud kmen pocházel. Ze zubů zjistí, co lidé jedli. A mají i šanci zrekonstruovat, jak se lidé oblékali. Na jedné ze spon se totiž uchovala textilie.

„V zemi se tento materiál dochová zřídka. Najednou jsme schopni se podívat, jak textilie vypadaly, z jakého materiálu byly vyrobeny. Poznatků z doby stěhování národů máme málo,“ očekává Helena Březinová z Archeologického ústavu Akademie věd.

Mohlo by jít o Langobardy?

Vědci zvažují, že by objevené hroby u Sendražic mohly patřit germánskému kmeni, možná Langobardům. „Původně kmen seděl na dolním Labi, ale v průběhu konce doby římské a období stěhování národů se přesouvá přes střední Evropu až na sever Itálie,“ popsal cestu Langobardů archeolog Jan Jílek z Muzea východních Čech a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Vedle analýzy toho, co už nalezli, musí archeologové ještě přes síta proplavit desítky metráků sendražické zeminy. Mohly by se v ní nacházet další cenné památky.