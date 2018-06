Začaly opravy kostela na Zelené hoře. Svatostánek se přiblíží původnímu Santiniho návrhu

Úkolem restaurátora je teď provizorně zakrýt rámy a vysazené okenní tabule odvézt do dílny k důkladné obnově. „Snažíme se všichni dát maximum pro to, aby se památka vrátila do původního stavu, jak vypadala v době vzniku,“ svěřil se restaurátor Martin Šach. V kostele se dělají také nové rozvody elektřiny, staré halogenové osvětlení nahradí nové modernější s přirozenějším světlem.

Opravovat se mají také podlahy, kostel získá i nové odvodnění. Stavbu z 18. století trápí vysoká vlhkost. V místech někdejšího hřbitova mezi kostelem a ambitem také vznikne poutní louka.