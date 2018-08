Řidiči autobusů si stěžují na vedro za volantem. Dopravní podniky chybějící klimatizaci dokoupí

video Události: Klimatizace v MHD chybí, dopravní podniky ji postupně do vozů přidávají

Nový vůz s chladicím zařízením je podle Siřínka o 500 až 800 tisíc korun dražší než ten běžný. I přesto ale podnik čtrnáct klimatizovaných autobusů do příštího léta pořídí. „V minulosti nebyly parametry nebo požadavky na to, aby se kupovaly autobusy s celovozovou klimatizací,“ vysvětluje současný nedostatek Siřínek.

V Brně jezdí klimatizovaných autobusů šest desítek. Zatímco v neklimatizovaném voze dosahuje teplota 35 stupňů, v tom chlazeném o devět méně.

„Každý týden přidáme klimatizaci zhruba do dvou vozů. Do konce roku přidáme klimatizaci do dalších 56 vozů,“ slibuje mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová. Montování klimatizace trvá zhruba týden a podnik vyjde na téměř půl milionu korun.

Cestující ale leckdy účinek klimatizace snižují tím, že v autobusech otevírají okna. „Někteří kolegové okna i zamykají. Ale už se nám stalo, že lidé zámek utrhli,“ připomněl brněnský řidič Michal Půček.

Praha se pyšní chladnými tramvajemi

Dopravu v hlavním městě obstarává 109 klimatizovaných tramvají z více než osmi stovek vozů. Podle Aktuálně.cz pražský podnik nyní plánuje, že do budoucna by jich chlazení mělo mít 250.

Všechny klimatizované tramvaje jsou řady 15T a mají žlutou čelní masku. Na kolejích se objevily poprvé před třemi lety a dopravní podnik vyšly na víc než devatenáct miliard korun. S klimatizací se přitom původně nepočítalo, podniku se nakonec ale podařilo ji pro část vozů vyjednat. Kdy dostanou klimatizaci i další tramvaje, zatím dopravní podnik neví.