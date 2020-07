Cyklostezky na Brněnské přehradě a u Ivančic mají být po opravě pohodlnější a bezpečnější

Turisty a cyklisty nahradili na stezce kolem Brněnské přehrady dělníci. Opravují přes osm set metrů cesty na levém břehu přehrady pod hradem Veveří. První část je téměř hotová včetně opěrných zdí. „Celá trasa bude opatřená svodnicemi pro zachycení vody, aby nedocházelo k odplavení finální vrstvy. Podkladní vrstva už je nachystaná a čeká se na zasypání,“ popsal stavbyvedoucí Lukáš Zejda.

V místech, kde je prudký svah, vznikne dřevěné zábradlí. Na jeho ukotvení už jsou nachystané betonové patky. V druhé části mají dělníci mnohem víc práce. Staví tam ocelovou lávku. Před její montáží musí nachystat piloty. Materiál si kvůli nepřístupnému terénu několik set metrů nosí sami.

I v průběhu rekonstrukce někteří cyklisté nerespektují zákazové cedule a pohybují se po staveništi. Nejenže je to pro ně nebezpečné, ale mohou poničit to, co už dělníci vybudovali.