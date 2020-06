Pro ticho věřících i povyk dětí. V Hustopečích se během přestavby školky učí v kostele

Město totiž dlouhodobě balancuje na hraně kapacit v místních školkách. „Má vzniknout nástavba, ve které budou dvě třídy pro 24 dětí. Jedno z oddělení je přizpůsobené tak, aby mohli přijímat i děti mladší tří let,“ uvedl starosta Bořivoj Švásta (Zelení).

V náhradních prostorách bude školka fungovat do konce června. Během letních prázdnin budou děti chodit do tříd do druhé hustopečské mateřské školy. Zpátky pod kostel se vrátí v září a zůstanou v něm do konce roku, kdy by měla být nástavba hotová.