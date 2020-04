Ústavní soud: Zadrženým Tchajwancům hrozí v Číně nebezpečí. Jejich vydání není přípustné

Podle Číny měla organizovaná skupina osmi Tchajwanců od roku 2017 vylákat v přepočtu 62 milionů korun z Číňanek žijících v Austrálii. České úřady je na čínskou žádost zadržely. Vinu Tchajwanci popírají, zároveň se ohradili u soudu proti možnosti vydání, v pevninské Číně jim podle nich hrozí mučení nebo zmizení beze stopy.

O přípustnosti vydání rozhodly městský a vrchní pražský soud, a to na základě diplomatických záruk, které Čína poskytla. Podle ústavních soudců ale ani to nemůže rozptýlit pochybnosti o reálném nebezpečí, které by Tchajwanců v zemi hrozilo. „Nebyly totiž poskytnuty orgánem, který je k tomu dle práva ČLR příslušný, a proto nebylo jisté, zda by zavazovaly čínské orgány činné v trestním řízení,“ stojí v nálezu.

Obecné soudy nedostatečně posoudily riziko mučení a jiného špatného zacházení po vydání stěžovatelů do Čínské lidové republiky: https://t.co/TfFoImWsxM — Ústavní soud (@usoud_official) April 9, 2020

Ústavní soud odkázal také na řadu zpráv ministerstva zahraničí, české ambasády v Pekingu i mezinárodních organizací, které upozorňují na špatné zacházení s lidmi ve věznicích a během trestního stíhání. „Obecné soudy tak porušily právo stěžovatelů, aby bylo důsledně posouzeno riziko mučení, krutého, nelidského či ponižujícího zacházení v případě návratu stěžovatelů do země (…),“ napsali soudci.

Na svobodě jsou Tchajwanci od prosince, ve vazbě byli neprávem

Loni v červenci udělilo ministerstvo vnitra Tchajwancům doplňkovou ochranu na 12 měsíců, vydání tak nebylo možné. Justice je i poté nechala ve vazbě, což byla podle prosincového nálezu Ústavního soudu chyba, z vazby proto byli propuštěni. Deník N v březnu informoval, že začátkem roku odcestovali z Česka do vlasti, potvrdil to jejich právník Miroslav Krutina.

Lidskoprávní organizace dlouhodobě vytýkají Číně kruté zacházení s vězni. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Ostrov však funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení. Česká republika uplatňuje jako většina států světa takzvanou politiku jedné Číny, oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.