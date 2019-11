Brněnská konzervatoř už sto let pečuje o umělecké talenty

Terezie Hájková i Karolína Anna Měřínská jsou v současnosti obě ve třetím ročníku hudebně dramatického oboru. Kromě herectví studují také zpěv, a to i v cizím jazyce. „Byla to pro mě výzva. Nikdy jsem francouzsky nemluvila, ale kdyby byl někdy v budoucnu čas, tak bych se to i ráda naučila,“ přiblížila Měřínská.

Obě se budou za rok hlásit na vysokou školu. Konzervatoř ročně absolvuje kolem padesátky studentů. Nabídky mladé umělkyně dostávají už teď. „Už jsme zapsaní i v agentuře, posílají nám různé nabídky. Se spolužáky jsme natáčeli předfilm na Animefest, to bylo moc fajn,“ svěřila se Hájková.

Z učeben konzervatoře se v pátek mladí hudebníci stěhovali do Janáčkova divadla na zkoušku slavnostního večera. „Vystoupí světoznámí sólisté a komorní orchestry, i orchestr konzervatoře a tři naši dirigenti. Všechno to budou naši absolventi,“ vyjmenoval ředitel Konzervatoře Brno Pavel Maňásek.

Jedním z hudebníků z brněnské konzervatoře, kteří se zapsali na světovou scénu, patří i klavírní virtuóz Igor Ardašev. Výročí školy oslaví nejen hudebníci, v polovině prosince se studentky dramatického oboru připojí Snem noci svatojánské.