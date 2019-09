Ze dvou pruhů na tři. Policisté chtějí rozšířit dálnici D1 v Brně

Napojování na dálnici nízkou rychlostí nebo kolabující doprava jsou situace, které jeden z nejvytíženějších úseků české dálniční sítě často provázejí. Brněnskou částí dálnice D1 projede denně kolem sedmdesáti tisíc aut, které míří i do Rakouska, na Slovensko, do Polska a na druhou stranu do západních zemí.

Jihomoravští policisté přišli s receptem, který by mohl dopravě ulevit. Chtějí, aby silničáři vyznačili třetí, provizorní pruh. „To bude znamenat zúžení třeba i hlavních pruhů, může to znamenat třeba i snížení rychlosti. V tomto úseku se stejně rychle jezdit nedá, a s ohledem na intenzitu provozu by to naopak mělo znamenat lepší plynulost provozu,“ řekl ředitel Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.