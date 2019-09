Dočkali se. V Bohuslavicích vznikl přechod přes železnici, místní po něm volali desítky let

Stovky obyvatel kyjovských Bohuslavic mířily do obchodu nebo na poštu nelegálně přes koleje. Vyhýbali se tak oklice po frekventované silnici bez chodníku. Teď už nemusí. Přes koleje totiž železničáři postavili za bezmála patnáct milionů přechod se signalizací i závorami. V úterý jej poprvé vyzkoušeli místní školáci.

„Některé naše děti bydlí pod Starou horou a řekla bych, že s dopravou do školy měly celkem problém. Některé nám tady opravdu přebíhaly přes trať a měli jsme strach o jejich bezpečnost,“ popsala ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kyjov-Bohuslavice Jovanka Rybová.

Děti ze ZŠ v místní části Kyjova Bohuslavicích už můžou bezpečně přecházet železnici. @SZDC_info tady dokončilo přechod za 14,5 mil. Stovky místních obyvatel dosud buď při cestě do centra nelegálně přecházely koleje nebo volily zacházku po frekventované silnici bez chodníku. pic.twitter.com/BW1IrJjMlE — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) September 3, 2019

Původně město zvažovalo i jiné řešení nebezpečného úseku. „Uvažovali jsme o tom, že vybudujeme chodník z této místní části pod Starou horou kolem silnice do centra, ale šlo by o stovky metrů. A samozřejmě, řekněme si na rovinu, každý člověk hledá tu nejkratší cestu,“ vysvětlil starosta Kyjova František Lukl (nestr.).

Železničáři nakonec s vybudováním přechodu souhlasili a Bohuslavice, dosud rozdělené kolejemi, spojili.

Hledání alternativ

Jinde přitom samostatné přechody ruší a nahrazují je mosty, podchody nebo je staví jako součást přejezdů. Třeba v Ostrožské Nové Vsi ve Zlínském kraji mají chodci v rámci přejezdu k dispozici asi dva metry široký chodník, aby se tak při přecházení nemuseli vyhýbat s auty.

„Nejbezpečnější je mimoúrovňové křížení, kdy se chodec nedostane do kontaktu s vlakem, a je to i z toho důvodu, že lidé často nerespektují bezpečnostní zařízení a i po jeho spuštění vstupují do kolejiště,“ řekla mluvčí SŽDC Nela Friebová. Za to hrozí chodcům i tisícové pokuty, v Bohuslavicích už teď ale k riskování důvod nemají.