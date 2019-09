Na přechodech bezpečněji. Města budou investovat stovky tisíc do jejich úprav

Auta jedoucí Vejrostovou ulicí v Brně málokdy dodržují předepsanou rychlost. Pokud na zastávce v těsné blízkosti přechodu zastaví autobus, řidiči brzdí, co mohou. Loni v prosinci tam auto srazilo sedmiletého školáka. O kus dál je druhý nebezpečný přechod. Řidiči chodce nejdříve za autobusem na přechodu vůbec nevidí, takže musí opatrně nahlížet, aby je auto nepřejelo, a pak přecházet.

Po kritice médií a odborníků přišlo město s řešením pro obě místa. Auta budou muset vždy za autobusem zastavit. „Zúžíme zde oba pruhy v obou směrech, tím pádem nebude řidič moci předjíždět, dojde taky k doplnění plné čáry a ke zvýraznění přechodu a instalování dalších dvou značek padesát metrů před zastávkou,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Podobných úprav se dočká i přechod na náměstí 28. dubna, a to nejpozději do září. Do té doby by i chodci měli dbát na svoji bezpečnost.