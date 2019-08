Zelená na semaforech v Břeclavi bude na zkoušku blikat

Blikající zelená na semaforech znamená, že se blíží konec doby pro možný průjezd. Podle policejní mluvčí Kamily Haraštové po ní bude následovat klasicky oranžová a červená. „Když bude zelená blikat, řidiči budou vědět, že zelená skončí. Proto by už na oranžovou měli zůstat stát. Někdy se totiž stává, že někdo chce projet na oranžovou, ale nakonec jede na červenou,“ uvedla Haraštová.

V takových případech pak řidič může třeba zablokovat křižovatku, stát se ale může i nehoda. Podle Haraštové opatření může bezpečnost na křižovatkách zvýšit.

Zelená bude na semaforech v Břeclavi blikat v termínech od 2. do 13. září a od 14. do 25. října. Po uplynutí obou termínů se vše vrátí do původního stavu. Ve stanoveném období bude zelená blikat čtyři sekundy a týkat se to bude pouze semaforů se třemi barvami, nikoliv doplňkových zelených šipek nebo signálu pro opuštění křižovatky.