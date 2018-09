Blikání zelené nebo odbočení vpravo na červenou. Ministerstvo zvažuje změny u semaforů

Ministerstvo dopravy zvažuje několik návrhů na změny provozu na semaforech. Podle jednoho z nich by semafor na konci zelené začal blikat, aby řidiči věděli, že se blíží červená. Na světlech by také mohla být digitální časomíra ukazující, kolik času pro projetí zbývá – tyto ukazatele už jsou ostatně na některých semaforech nainstalované. Další návrh by pak umožnil odbočit vpravo i v případě, že na semaforu svítí červené světlo, jako je to možné například v Německu.