Víc obchodů na větší ploše. Nákupní centra v Brně se rozšíří

Pláň, na které stával sportovní obchod, je opuštěná. Plány pro stavbu kina se tu zhroutily rychle, jako šla k zemi samotná hala. „Kino na základě dohody odstoupilo z našeho projektu, protože jsme nabrali malé zpoždění. To se jim nelíbilo,“ uvedl manažer Avion Shopping Parku Brno Petr Navrátil. Jestli Cinema City zůstane v Olympii, kde je teď, v úterý ani jedna strana nekomentovala.

I tak se ale nákupní centrum Avion dočká velkých změn. Z necelých 20 tisíc se jeho rozloha rozroste na 90 tisíc metrů čtverečních. Část parkoviště například zcela zmizí a namísto ní vyroste obchodní pasáž. „Bude začínat u věže a půjde až ke vchodu do IKEA. Čili tím smyslem jsou nákupy pod jednou střechou, to, co měl kdysi Prior,“ vysvětlil Navrátil.

Podobně staré, tedy zhruba dvacetileté, Futurum na jiné výpadovce z Brna sice stavba nečeká, měnit se však bude taky. A to i jinak, než by možná návštěvníci čekali. Na místě, kam si byli zvyklí chodit pro nábytek, vznikne trampolínové centrum.