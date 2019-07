Obléct vestu a chopit se pádla. Jižní Morava láká vodáky na řeky

Vodáci tak dojedou až do rozšířeného tábořiště v Hrádku. Nově tam funguje parkoviště i splachovací záchody, příští rok by vodácké centrum chtělo zavést i pitnou vodu nebo zřídit stánek a oplocení. Stejné plány mají i o dalších 11 kilometrů dál v Hevlíně.

Další nocležiště by nejčastěji třídenní pobyt na řece protáhnulo na čtyři dny a lidé by se dostali z Hevlína do Jevišovky, na dosah Nových mlýnů. Hlavním cílem je ale udržet okolní divočinu, která klidnou Dyji stále odlišuje od mnohdy přelidněných toků v Čechách.

Vodáci se projedou i na Svratce v Brně

Naopak přímo ve městě by měl vzniknout kanál pro milovníky vodních sportů v Brně, nedaleko pavilonu Anthropos. Na řece Svratce vodáci trénují i v současnosti, podmínky ale nejsou ideální. Mělké koryto je problém hlavně v létě.

„Máme tady málo vody, potřebovali bychom větší hloubku, lepší podmínky, ideálně kanál. Koryto by mohlo být aspoň trochu upravené pro potřeby nějakého tréninku,“ přiblížil vodák Radim Hladký. Zlepšení by se ale mělo blížit. Mezi jezem u elektrárny a bývalou vodárnou v Pisárkách chce město vybudovat právě dlouho očekávaný kanál.