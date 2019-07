Turistika s bariérami. Nejen k Macoše se vozíčkáři dostávají s obtížemi

Strmé schody čekaly na Pavlu Knotkovou před tím, než se dostala s kočárkem do lanovky u Punkevních jeskyní. „Určitě bych uvítala, aby tam byl nájezd na kočárky nebo pro invalidní vozíky. Přes ty schody to bylo hrozně krkolomné,“ popsala.

Zatímco nahoře je výstup hladký, o bezbariérový přístup na spodní stanici usilují provozovatelé tři roky. Denně pomáhají desítkám lidí. „Máme dokonce vybranou firmu, která by to provedla. Máme namalované projekty, teď je to ve schvalovacím řízení,“ vysvětlil šéf lanové dráhy Radek Hejč.

Desítky kočárků musí denně provozovatelé lanové dráhy u Punkevních jeskyní nosit do schodů. Zatímco nahoře je bezbariérový přístup, v dolní stanici chybí. Dlouhodobě o něj usilují, CHKO MK vypracovalo potřebné dokumenty, čeká se na stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. pic.twitter.com/13G35sTqKZ — Aneta Beránková (@Berankova_CT) July 3, 2019

Zásadní bude rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny. „Je určitý problém z hlediska restituce. Domnívám se, že řešitelný je, jednáním mezi stavebním úřadem tady v Blansku a agenturou,“ uvedl vedoucí správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. Na jejich vyjádření provozovatelé zatím čekají. Stavět by chtěli na podzim.

Bezbariérový přístup řeší i další turisty oblíbené lokality

Podle loňského žebříčku patří mezi nejnavštěvovanější místa Jihomoravského kraje Aqualand Moravia, zámek v Lednici a také brněnské zoologická zahrada. I tam museli v posledních letech provést několik změn, aby lidem na vozíčku usnadnili pohyb po areálu.

„Upravovali jsme centrum služeb, kde máme restauraci a prodejnu upomínkových předmětů, tam máme schody. Nainstalovali jsme tam speciální plošiny,“ řekl mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Vozíčkáři se tak musí vypořádat hlavně s kopcovitým terénem. Jako třeba Simona Kazdová, a to nejen v brněnské zoo. „Jsou to kopce strašný, takže bez elektriky ani náhodou. Na Špilberku jsem teda nebyla tady s tím, ale myslím si, že v určitých kopcích musíte fakt jet a mít fakt sílu,“ přiblížila. Podmínky se ale podle ní i podle vyjádření lidí z Ligy vozíčkářů postupně zlepšují.