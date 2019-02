Zetor se snaží nahodit motor. Propouští méně než plánoval, chce vyprodat sklady

Sklopené hlavy, zasmušilé tváře a velké tašky značily ve čtvrtek odpoledne odchod některých zaměstnanců ze Zetoru. „Opouští vás kolegové, které znáte, se kterými jste dělali léta, není to ideální,“ svěřil se pracovník Robert Olšar. S posledním lednem přišli někteří zaměstnanci Zetoru do práce naposledy. Se zaměstnavatelem se dohodli a odešli s předstihem.

V Zetoru se má montážní linka, která jede v omezeném provozu, rozjet v polovině února. K 31.1. firma propustila 135 lidí, z toho je 55 procent dohod, celkem to bude max. 170 lidí. Zbývající zaměstnance čeká v březnu vyjednávání o nové kolektivní smlouvě, stávající končí 31.3. — Veronika Gecová (@Gecova_CT) February 1, 2019

Montážní linka teď funguje omezeně, naplno se má rozjet od poloviny února. „Obchodní prioritou v této chvíli je snížit počet skladových traktorů Zetor v Brně i u obchodních partnerů. Tento krok přináší nákladové úspory potřebné pro ekonomickou stabilizaci společnosti,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Marián Lipovský.

„Určitě by to mělo pomoct. Zboží na skladech, to jsou jaksi mrtvé peníze. Je potřeba to namontovat a prodat,“ vysvětlil šéf odborů v Zetoru Alois Kazelle. Pomoci by mohla zakázka v Rusku. I letos tam Zetor dodá sady traktorů.