Maximálně 60. Povolená rychlost se v Královopolském tunelu nezvedne ani po případné kolaudaci

Královopolský tunel v Brně stále není zkolaudovaný. A to i přes to, že jím řidiči už sedm let projíždějí. Stále se totiž silničářům nedaří splnit hlukové limity, byť o jednotky decibelů. Pro řidiče je ale zásadnější nové sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Doteď totiž silničáři slibovali, že se po kolaudaci zvýší maximální povolená rychlost v tunelu. Nyní tvrdí opak.