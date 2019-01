Královopolský tunel stále neplní hlukové limity. Řidiči jezdí nezkolaudovanou stavbou

Klíčová část Velkého městského okruhu v Brně, jehož součástí je taky Královopolský tunel, měla do konce roku splnit požadované limity hluku. Ředitelství silnic a dálnic to ale nestihlo a na navyšování stěn bude pracovat až do února. I proto je tam stále omezená rychlost na 60 kilometrů v hodině.