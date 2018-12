Pro pečivo a maso na parkoviště. Pojízdné prodejny zajíždí i tam, kde se potraviny neuživí

Dodávka tohoto pekařství nahrazuje obchod 44 obcím. Malých prodejen, hlavně těch vesnických, jen loni zanikla tisícovka. Kamenné řeznictví v Blažovicích už dřív zavřel i Petr Dohnálek. Maso taky naložil do dodávky. Pět tun, které týdně rozveze do padesátky obcí, uživí jeho i šest dalších zaměstnanců.

„Už jsme se rozrostli, že už dál růst nechceme. Už to stačí. Prostě budeme dělat jenom to, co máme teď a už to stačí. Protože práce už je tolik, že už se nedá zvládat,“ vysvětlil Dohnálek. Díky tomu, že přijede lidem až ke dveřím, se mu daří i přesto, že na malé prodejny spoléhá stále méně Čechů. Z devadesáti procent nakupují v těch větších.