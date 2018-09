Dvacet let Budoáru staré dámy. Ženy v kapele vystřídali muži

video Budoár staré dámy oslavil dvacet let

Kapela vznikla na Vánoce před dvaceti lety. Její název si zakladatelka Marta Kovářová půjčila od své babičky, která tak nazývala svůj pokoj. Z původní sestavy zůstala jen ona a z převážně ženské skupiny je dnes kapela hlavně mužská.

„Dřív na nás chodilo hodně mužů, a chodili se i dívat. Teď jsem slyšela takovou hlášku, že už je to jen o hudbě. My to pořád děláme pro radost, nikdo se tím neživí,“ svěřila se zpěvačka Marta Kovářová.

Na výročním koncertu se ale minulost a současnost potkala. Na pódium v brněnském Kabinetu Múz se vedle sebe postavili všichni hudebníci, kteří kapelou prošli. „My máme říkat, že máme taky radost. Takže my máme velkou radost a my jsme fakt rádi. Ne, my jsme fakt rádi,“ směje se zpěvačka.