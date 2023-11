Za pokus o vraždu pacienta soud ženě potvrdil sedmiletý trest. Opakovaně mu sundala kyslíkovou masku

Incident se odehrál loni 9. července. Žena podle rozsudku nejméně v šesti případech navštívila pokoj, kde byl kvůli svému závažnému stavu umístěn šestaosmdesátiletý pacient. Podle spisu byl zcela imobilní, měl nehybné horní i dolní končetiny, byl připojen na kyslíkové masce a odkázán na pomoc druhých. Horváthová mu podle rozsudku kyslíkovou masku sundala, přistihla ji však zdravotní sestra, která pachatelku odvedla a pacienta znovu připojila ke kyslíku.

Žena se však po čase podle spisu do pokoje vrátila, zavřela za sebou dveře a s vědomím, že se senior nemůže bránit a přivolat si pomoc a že jej svým jednáním může ohrozit na životě, mu opět sundala masku a do pusy mu začala zasouvat igelitový nemocniční plášť. Jejího jednání si však všiml lékař, personál nakonec musel agresivní ženu zpacifikovat a odtáhnout z pokoje. Jen díky této skutečnosti se senior neudusil. Pacient jednání ženy podle soudců vnímal, po jejím odvedení se se slzami v očích personálu ptal, zda ta zlá paní ještě přijde.

Žalobkyně: Bez léků je žena nevypočitatelná a agresivní

Proti původnímu rozsudku se odvolaly obě strany. Žalobkyně Jarmila Ošlejšková napadla mimořádné snížení trestu pod hranici trestní sazby, žádala trest ve výši deseti let vězení. „Trest má být výchovný, ale musí sloužit i k ochraně společnosti. Obžalovaná je ve svém jednání nevypočitatelná, a to v tom, jakým způsobem přistupuje k medikaci, kterou má brát. Ani opatrovnice nemůže vše ohlídat. Když léky nebere, je nevypočitatelná a agresivní,“ řekla žalobkyně.

Obhájce poukázal především na duševní onemocnění ženy, žádal zproštění rozsudku případně vrácení věci zpět ke krajskému soudu. „Holka je vážně nemocná, nemůže za to, co se stalo v nemocnici, nebyla při smyslech,“ uvedla její opatrovnice. Podle soudu je trest uložený mimořádně pod hranicí trestní sazby na místě, a to vzhledem k okolnostem případu. Kromě trestu musí žena absolvovat také ochranné ambulantní léčení.

Petra Horváthová má omezenou svéprávnost, v minulosti byla několikrát hospitalizována v nemocnici a také k soudu přišla v přítomnosti své opatrovnice. Podle znalců má o třetinu omezeny rozpoznávací a ovládací schopnosti, v době činu však byla trestně odpovědná. Potvrdili to znalci z oboru psychiatrie, psychologie i soudního lékařství, kteří stav obžalované podrobně přezkoumávali. Podle vrchního soudu nebyl důvod k přizvání dalších znalců.