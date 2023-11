Do olomouckých Pavloviček opět pojedou tramvaje. Podnik teď zvažuje i velkou opravu trati

Tramvajová trať je na konci životnosti

Tramvajová trať z hlavního nádraží do Pavloviček byla zprovozněna v roce 1957 a její poslední velkou rekonstrukci dopravní podnik dělal v roce 1983, takže nyní už je podle Michalíka na konci životnosti. Vedení DPMO spolu s radnicí řeší další postup. Dílčí opravy havarijních stavů by podle Michalíka znamenaly jen plýtvání penězi.

„Domníváme se, že je lepší v horizontu pěti let provést zásadní rekonstrukci. Ať už středně těžkou opravu, která by znamenala vybagrování spodku a výměnu svršku, nebo jít ve spolupráci s městem a s využitím dotačních prostředků do modernizace, která znamená i úpravu tramvajových ostrůvků na bezbariérové. O tom je potřeba se začít bavit, začít to projektovat a shánět peníze,“ uvedl Michalík.

DPMO zároveň plánuje vybudování úvrati u autobusového nádraží, aby tam při plánované rekonstrukci trati do Pavloviček mohly zajíždět tramvaje z hlavního vlakového nádraží, kde nyní po dobu výluky končí.