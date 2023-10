Nádraží v Semilech je kompletně opravené. Kromě budovy už i koleje a nástupiště

„Podařilo se nám získat na výstavbu autobusového nádraží podporu z evropských dotací. Celková částka je 45 milionů korun a z toho 27 milionů jsme obdrželi jako dotaci. V současné době připravujeme výběrové řízení a v dubnu by měla začít stavba,“ dodala semilská starostka.

Cestující v Semilech teď mají k dispozici dvě nová nástupiště, která díky výšce umožňují pohodlný nástup do vlaků. Bezbariérový přístup zajišťují šikmé chodníky, starý nevyhovující podchod nahradili stavbaři novým. Vedle nádraží vyrostlo parkoviště, z nástupiště bude možné pohodlně z vlaku přestoupit rovnou do autobusů a naopak.

Stavební práce v této části by tím ale skončit neměly, Liberecký kraj připravuje výstavbu průtahu kolem nádraží, který by měl tranzitní dopravu odklonit z centra města. Práce tam jsou naplánovány na rok 2025 po přesunu autobusového nádraží do nového prostoru.

V sousedství průtahu navíc vyroste nová základna záchranné služby, která musí opustit areál nemocnice. V budoucnu by podle Mlejnkové měla ještě vedle ní vyrůst nová základna hasičského záchranného sboru. „Současná je v zátopové zóně,“ dodala.