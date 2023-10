Horkovod z Temelína je kompletní, zajistí Budějovicím třetinu tepla

„Třicet procent tepla máme (díky horkovodu) pod stabilním cenovým základem, ale na konečnou cenu mají vliv i další zdroje. Do budoucna plánujeme Zevo, část tepla bude tedy z odpadu, část z kotle, který je kombinací štěpky a uhlí. Máme jistotu, že třicet procent tepla dostáváme za předem definovaných podmínek a neskáče nám do nich to, co se děje na trhu,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Stavba měla zpoždění

Cena za teplo by letos neměla skokově vzrůst, řekl Kuba. Cenu pro příští rok oznámí městská firma do konce listopadu. Letos v lednu zvedla cenu za gigajoule tepla na 788,59 korun. Loni za něj lidé platili 690,69 korun.

Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí. V zimě bude do Budějovic proudit voda až o teplotě 140 stupňů Celsia, pro zbytek roku to bude teplota 90 stupňů, oznámil ČEZ.

ČEZ původně avizoval, že horkovod začne dodávat teplo do Budějovic na přelomu let 2020 a 2021. Stavěl se od jara 2019. Stavba měla zhruba dva roky zpoždění. Od konce roku 2020 se asi na rok práce zastavily, zkrachovala stavební firma Tenza. Koncem roku 2021 vybral ČEZ firmy, které horkovod dostavěly. Jsou jimi společnosti Elte a Energie – stavební a báňská.