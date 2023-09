Broumovská charita ví, jak ze starého oblečení vyrobit stavební materiál. Už má na to patent

Do skladu Broumovské diakonie každý den přivezou zhruba dvacet tun oblečení, textilu a bot. Přímo tam se také třídí. „Lidé nám dávají do kontejnerů i poškozený materiál, který už ale nikdo nedokáže zpracovat,“ řekl ředitel sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský.

Zatím takové kusy odvážejí na skládku nebo do spalovny, měsíčně je to vyjde na sto tisíc korun. Teď ale vymysleli způsob, jak oblečení či obuv znovu využít. Vyrábět z něj chtějí stavební materiál. „Tento materiál my dokážeme zpracovat do desek, které potom můžou být použity ve stavebnictví,“ vysvětlil Hendrichovský.

„Dle našich testování jsou výhodou výborné tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Na metr čtvereční se využije zhruba deseti kilogramů materiálu,“ popsal technik sociálního družstva Diakonie Broumov Jaroslav Dvořák.