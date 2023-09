V Liberci vznikly tři nové městské bytové domy. Sloužit mají i jako sociální bydlení

Domy v ulici Na Žižkově se nacházejí v místě odděleném od okolní sídlištní zástavby zelení, je z nich výhled na Ještěd. Výstavba trvala zhruba rok a půl a byty jsou ve velikosti od garsonek až po třípokojové.

Víc než polovinu nákladů město zaplatilo z evropských dotací, získalo tři v souhrnu za 80 milionů korun. Bez dotací by město nebylo schopné domy postavit. „Nemohlo by si to dovolit z vlastních prostředků, protože přece jenom je to dost peněz i pro Liberec, takže jsme dotace určitě uvítali,“ řekla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová (ANO).

Vícepráce stavbu prodražily

Výsledná cena je zhruba o desetinu vyšší, než jakou měla radnice původně domluvenou s První podještědskou stavební společností. Kvůli vícepracím s ní město uzavřelo devět dodatků smlouvy.

Největší komplikací pro domy postavené v prudkém svahu bylo najít řešení pro odvod dešťových vod. Původní návrh se ukázal jako nevyhovující a stavbaři ho museli předělat. Museli vybudovat kanalizační přípojku až do ulice Milady Horákové a podzemní retenční nádrž.