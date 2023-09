Strojvedoucí dostal za nehodu u Přerova peněžitý trest a zákaz činnosti

Podle soudce Tomáše Novotného porušil obžalovaný řadu předpisů a způsobil škodu velkého rozsahu. „Obžalovaný nemá žádné záznamy v trestním rejstříku, s ohledem na okolnosti případu není potřeba ukládat jiný trest než trest peněžitý a trest zákazu činnosti,“ uvedl soudce.

Šeševička je zároveň dopravním pilotem společnosti Smartwings, jeho měsíční plat činí sto tisíc korun čistého. U soudu v pondělí vyjádřil svou lítost. „Bylo to způsobem jízdy, jak jsem jel – a myšlenkou v hlavě, kterou jsem měl ohledně výluky. Uvedl jsem v omyl sám v sebe,“ řekl. „Je mi to líto, je to několik desítek probdělých nocí. Nejsem typ člověka, který by věci ničil, nikdy jsem podobnou nehodu neměl,“ doplnil.

Podle jeho obhájce obžalovaný v době covidu jednoduše přesedlal na jiný stroj a zkusil si práci strojvedoucího. „Kdyby věděl, co může způsobit, nikdy by do toho nešel. Obžalovaný se do poslední chvíle snažil zabránit škodě, bohužel zákon setrvačnosti jen stěží může v takové pozici ovlivnit. Obžalovaný od začátku spolupracuje a od začátku své pochybení přiznal,“ sdělil obhájce.

Nerespektoval návěstidlo a překročil rychlost

Podle žalobce Petra Klimeše loni 13. ledna před jedenáctou večer Šeševička jako strojvedoucí nákladního vlaku nesprávně vyhodnotil informace týkající se výluky na trati, žádoucím způsobem nepozoroval trať a nereagoval na oznámení návěstidla. O 23 kilometrů překročil povolenou rychlost, a především nerespektoval odjezdové návěstidlo stůj. Pokračoval v jízdě dál a i přes intenzivní brzdění se vlak na výhybce bočně střetl se souběžně jedoucím vlakem naloženým dřevem.

Státní zástupce řekl, že navržený trest je podle něj přiměřený. Poukázal i na to, že obžalovaný byl dosud bezúhonný. „Zákaz činnosti je koncipován jako řízení všech drážních vozidel,“ poznamenal žalobce. Šeševička u soudu avizoval, že po nehodě se už na dráhy nevrátil.