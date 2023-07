Na kterém pražském mostě roste rozmarýnka? Nad Vltavou jich je dvacet, další stojí nad Berounkou a Rokytkou

Musela zmizet jména českých národních buditelů a osobností první republiky. Ze Štefánikova mostu se tak stal most Janáčkův, z Palackého mostu Mozartův a z mostu Legií Smetanův. Po válce se zase vrátila původní jména, ale nástup komunismu zase znamenal, že se muselo zapomenout na prvorepublikové osobnosti. Štefánikův most se stal Švermovým mostem, později byl ještě přejmenován most Legií na most 1. května. Kromě toho Libeňský most – který byl krátce před válkou a po ní přejmenován na Baxův most – dostal pojmenování Stalingradský most. To mu ale vydrželo jen pár let.

Po revoluci se i Štefánikův most a most Legií vrátily ke starším názvům a kromě toho byl přejmenován most Antonína Zápotockého na Barrandovský most. Mimo Vltavu se změnilo ještě jméno mostu Klementa Gottwalda, který je dnes známý jako Nuselský most.