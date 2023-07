Majitel nádraží Vyšehrad zanedbává péči o objekt. Milionovou pokutu ani po měsících nezaplatil

Není to poprvé, co vlastník nádraží Vyšehrad dostal kvůli zanedbání péče o objekt pokutu. V minulosti šlo podle Zábranského o sankce v řádech stovek tisíců. „Některé z pokut byly uděleny za neumožnění zpřístupnění památky, některé za porušování povinností v oblasti péče o památku,“ upřesnil.

Aktuální řízení ohledně zaplacení pokuty je neveřejné. „Mohu pouze sdělit, že pokuta uhrazena nebyla, a to ani částečně,“ sdělil Hofman. Zábranský pak pouze v obecné rovině doplnil, že peníze v případě jejich neuhrazení lze vymáhat i exekučně.

Změna vlastníka komplikuje případné vyvlastnění

Objekt v minulosti vlastnila společnost RailCity Vyšehrad, jíž zase nepřímo vlastní již zmíněná Miquelira Limited. Loni ale budova přešla do přímého vlastnictví firmy na Kypru. Vyplývá to z údajů v katastru nemovitostí. Formálně tak došlo ke změně vlastníka. I to podle Zábranského komplikuje případný proces vyvlastnění. „Před vyvlastněním musejí být (neúspěšně) vyzkoušeny všechny jiné zákonné nástroje k ochraně kulturní památky,“ vysvětlil radní.

„Budu se snažit, abychom podmínky pro vyvlastnění naplnili, nicméně doufám, že se nový vlastník vzpamatuje a začne o tuto kulturní památku sám pečovat, jak mu zákon ukládá,“ dodal.