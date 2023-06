Na části dálnice u Frýdku-Místku chybějí bariéry, místní si stěžují na hluk i světlo zářící do oken

Dálniční obchvat Frýdku-Místku byl sice pro většinu lidí velkým přínosem, který odlehčil okresnímu městu a zjednodušil a zrychlil cestu řidičům, přesto jsou i místa, kde se život po jeho otevření dramaticky zhoršil. Obyvatelé obcí Dobrá a Staré Město, v jejichž bezprostřední blízkosti nový úsek dálnice D48 vede, se kvůli tomu obrátili na ministerstvo dopravy. Stěžují si jednak na hluk, jednak na světla, která jim v noci září do oken.

„Spát při otevřeném okně je naprostý nesmysl, to nedokáže nikdo. V noci je to o to horší, že je téměř absolutní klid,“ řekl obyvatel Dobré Leopoled Cudzik. Jeho soused Jakub Damek má problém i se světlem projíždějících kamionů.

Na ministerstvo poslali místní obyvatelé petici a následně stížnost. Chtějí, aby úřady přeměřily hluk a postavily protihlukové stěny, které na některých částech D48 nejsou. „Jde nám v první řadě o to, aby bylo co nejdříve provedeno objektivní měření,“ shrnul staroměstský starosta Jiří Roško (SNK).