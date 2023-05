Starostové sousedních čtvrtí mají výhrady k návrhu zpoplatnit vjezd do Prahy 1

Starostové městských částí, které sousedí s Prahou 1, se začali ohrazovat proti možnosti, že by byl vjezd do historického centra metropole zpoplatněn. Že by na to mohlo dojít, řekli v první polovině května náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a starostka první městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Podle starostů Prahy 2 a 5 ale hrozí, že se řidiči budou centru vyhýbat a zahltí ulice v jejich městských částech.