Rekonstrukce tramvajové trati Liberec–Jablonec nabírá zpoždění, místo července bude hotová až v září

Návrat tramvají na meziměstskou trať z Liberce do Jablonce nad Nisou se odkládá. Původně měla rekonstrukce tratě skončit v červenci, dopravní podnik ale nyní oznámil, že se protáhne až do září. Podle provozně technického ředitele podniku Ludvíka Lavičky je rekonstrukce komplikovaná, protože se dělníci dostávají do míst, kam se nesáhlo od 50. let, kdy se trať stavěla.