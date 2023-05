V Ostravě-Jihu chtějí sloučit dvě základní školy. Jedna souhlasí, druhá je proti

Sloučit se mají dvě školy – Kosmonautů 13 a Kosmonautů 15. Formálně však menší ze škol zanikne a sloučí se se školou Kosmonautů 15, proto se také někteří pedagogové bojí o svá místa. „Je to nejistota, zprávy jsou zatím vágní, diskuse chybí,“ komentoval situaci učitel ze ZŠ Kosmonautů 13 Milan Kalabza.

Jenže vedení ostravského obvodu Jih se nyní snaží uklidnit jak pedagogy, tak i rodiče. „Lidé se opravdu nemusejí bát, protože počet žáků zůstane, a na to musí zůstat i ten personál,“ ujistil místostarosta obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan (ODS).

Části rodičů, která se sloučením škol nesouhlasí, vadí i to, že by měl skončit stávající ředitel. „Každá ta škola je jiného charakteru, má jiné záměry, (ZŠ Komenského 13) se mi jeví jako škola rodinného typu. Příslib radního, že se nebude nic měnit, je, podle mě, příslib nesplnitelný,“ uvedla matka žáků ZŠ Kosmonautů 13 Jana Sopuchová.

Jedna škola pro, druhá proti

Rozdílný pohled na sloučení škol mají i obě vedení. Zatímco ZŠ Kosmonautů 13, která má zaniknout, se sloučením nesouhlasí, ZŠ Kosmonautů 15 je pro. „Soustředíme se na děti ze sociálně slabých rodin, které mají hodně podpůrných opatření. Opravdu jsme tady jedna velká rodina. Co se týká výuky, tak tam (ZŠ Kosmonautů 15) mají matematiku (Milana) Hejného, my máme běžnou, je to opravdu velký rozdíl,“ uvedla zástupkyně ředitele „třináctky“ Halina Chlebková.

„Obě budovy budou rovnoměrně obsazeny žáky, což momentálně tak není. Jedna je poloprázdná, druhá bojuje s kapacitou, tak to bereme vesměs pozitivně,“ řekl zástupce ředitele druhé školy Marek Jakš.