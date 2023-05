V Hradci Králové se rozpadla koalice, čtyři strany chtějí odchod senátora Holáska

Koalice by podle primátorky měla pokračovat se čtyřmi stranami se stejným programem, přeje si i to, aby náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Ilona Dvořáková z Holáskova RH ve funkci pokračovala. „Možnost je, že odejdu z hnutí, což by pro mě bylo bolestivé,“ řekla Dvořáková.

Na koalici se po loňských zářijových volbách domluvili koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Rozvíjíme Hradec má tři mandáty. Hradec Králové je po Ostravě druhé statutární město, kde se od voleb rozpadla původní koalice.