Za hromadným úhynem racků stojí nový genotyp ptačí chřipky, potvrdili veterináři

Nově potvrzený genotyp je podle Státní veterinární správy (SVS) pro racky stejně nebezpečný, jako je podtyp ptačí chřipky označovaný jako H5N1 nebezpečný pro hrabavou drůbež.

Mluvčí správy Petr Vorlíček uvedl, že hromadné úhyny racků hlásí také Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. „Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků,“ doplnil.

Upozornění pro chovatele drůbeže

Žádná mimořádná veterinární opatření se nebudou přijímat, protože se jedná o nákazu volně žijících ptáků. Zákaz venkovního chovu platil do 3. března, veterináři ale varují před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a apelují na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti. Pokud je to možné, měli by minimalizovat riziko kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.