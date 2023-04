Obce v okolí Stříbra prostestují proti plánované těžbě živce. Chceme najít přijatelnou variantu, tvrdí firma

Starostové dotčených obcí požadují posouzení vlivu stavby na životní prostředí, dosud totiž probíhá jenom takzvaná malá EIA. Společnost LB Minerals živec v lokalitě objevila zhruba před deseti lety. Vedení firmy ale tvrdí, že k povolení těžby je ještě stále daleko.

„V současné době neexistuje záměr k výstavbě čehokoliv, natož pak k těžbě nějaké suroviny. Naše firma je v každém případě připravena o svém záměru otevřně informovat, chceme najít variantu řešení akceptovatelnou pro všechny,“ sdělilo vedení společnosti Českému rozhlasu.

Těžbu řeší i na Karlovarsku

Podobný problém nyní řeší také obyvatelé Stanovic na Karlovarsku, zejména jejich části Hlinky, kde se má těžit čedič. O rozšíření těžby tam už rozhodlo ministestvo životního prostředí, ovšem údajně bez vědomí obce a CHKO Slavkovský les.

Vedení obce se bojí hluku, zvýšené dopravy a prachu. Těžbě čediče se Stanovice chtějí bránit. „Nikdo neví, co bude. My se nechceme tady za deset let dočkat lomu,“ uvedl starosta obce Josef Nyéki (nestr.). Také obyvatelé části Hlinky jsou proti rozšíření těžby a chystají petici.