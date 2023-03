Pardubický dopravní podnik nainstaluje do všech vozů kamery

„Je to trend po celé republice, spoustu dalších podniků vybavuje vozy kamerovými systémy. Není to proto, že bychom chtěli někoho šikanovat, špehovat, ale chceme chránit cestující, řidiče a revizory,“ řekl Drápalík.

Podle zástupců podniku incidentů přibývá. Nedávno například jeden muž rozbil okno a vypadl za jízdy ven. Před příjezdem městské policie stihl pak rozbít pěstí ještě další okna. Stalo se to na Masarykově náměstí. „Pokud bychom měli záznam, významně by nám ulehčilo zjistit, co se uvnitř stalo,“ řekl ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Loni se také stalo neštěstí po pádu cestující. Autobus prudce zabrzdil, seniorka ve věku 75 let spadla. Zemřela po několika dnech v nemocnici. Policie pak hledala svědky události. Kamerový záznam by podle Drápalíka pomohl. „To byl jeden z důvodů, proč jsme začali o kamerách uvažovat,“ řekl náměstek.