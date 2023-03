V Hradci naplno spustí inteligentní dopravní systém. Bude hlídat rychlost i jízdu na červenou

Ve městě je umístěno 140 detektorů. Zaznamenávají auta, která Hradcem Králové projedou. Inteligentní dopravní systém má zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy. Od prosince minulého roku byl systém za více než tři sta milionů korun ve zkušebním provozu.

„V době testovacího provozu se řidiči dopustili něco málo přes 26 tisíc přestupků,“ informoval náměstek primátorky Miroslav Hloušek (ODS).

Naplno bude systém fungovat v průběhu dubna a května. Od té doby bude magistrát řidiče za přestupky pokutovat. Už nyní je na silnicích upozorňuje značení. „Na dvou úsecích budeme měřit úsekovou rychlost, dále okamžitou rychlost, vždy na dvou místech. A na dvou místech to, když jede auto na červenou,“ popsal vedoucí Odboru rozvoje města Hradce Králové Karel Vít.

Inteligentní dopravní systém vytvoří zelenou vlnu vozům městské hromadné dopravy. Autobusy by tak neměly jezdit se zpožděním. „Palubní počítač bude komunikovat s preferenční krabičkou. Autobusu, který bude mít největší zpoždění do křižovatky, to podrží nejdéle tu zelenou,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Zdeněk Abraham.

Hasiči, policisté a zdravotničtí záchranáři ale zatím systém nevyužijí – museli by sami dokoupit drahé vybavení. A to v nejbližší době neplánují.