Falešní bankéři nutí lidi vzít si úvěr a peníze vložit do bitcoinmatu. Policie eviduje stovky případů

„Podvod se uskutečňuje tak, že se falešný bankéř telefonicky spojí se svou obětí a za využití sociálního inženýrství ji přesvědčí o tom, že jí někdo ukradl identitu a nyní si na ni chce vzít v bance úvěr. Pachatel poškozeného zmanipuluje a přesvědčí ho o tom, aby šel do své banky, tam si vzal na sebe maximální výši úvěru, kterou mu banka dovolí, a získané peníze pak vložil do bitcoinmatu,“ popsal mluvčí.

Na základě takového telefonátu si šla o úvěr zažádat na pobočku banky i Petra Černohorská. Půjčku jí ale neschválili. „Měla jsem andělíčka strážníčka. Svým způsobem mi to pomohlo, protože jsem si myslela, že tohle se mi nikdy nemůže stát, že nejsem ohrožená skupina,“ řekla ČT.

Policie upozornila na to, že banka nikdy nebude po klientovi chtít údaje do bankovnictví, případně aby si klient vybral peníze a uložil je do jiné banky nebo kryptoměny. „S největší pravděpodobností se jednalo o bitcoinmat, zařízení, které umí převádět reálné peníze na virtuální měnu, protože virtuální měna –⁠ nejčastěji bitcoin –⁠ je obtížně dohledatelná,“ sdělil vedoucí oddělení kybernetické kriminality pražské policie Václav Písecký.

Podvodníci podle policie taky používají reálná jména pracovníků bank, případně falešných policistů. Lidé by tak měli pravidelně sledovat stránky svých bank, kde bývají rady a návody, jak podvod rozpoznat.