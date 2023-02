Soud zamítl návrh na obnovu řízení v kauze Kramného, který je ve vězení za vraždu manželky a dcery

Případ začal poté, co byly 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptské Hurgadě nalezeny dvě mrtvé české turistky – 36letá žena a její osmiletá dcera. Manžel, respektive otec zesnulých Petr Kramný prohlásil, že všichni tři trpěli střevními a žaludečními problémy. On sám byl krátce hospitalizován, byl mu odebrán cestovní pas.

Krátce poté, 3. srpna 2013, šéf nemocnice v Hurgadě Českému rozhlasu řekl, že žaludky zemřelých byly zcela rozleptané silným jedem. „Na 60 procent je za tím vražda, z níž je podezřelý právě manžel,“ sdělila Lidovým novinám egyptská policie. Ostatky zemřelých byly převezeny do Ostravy, kde je pitvali experti Ústavu soudního lékařství. Kramný se po třech měsících vrátil do Česka.

V lednu 2014 Kramný podstoupil test na detektoru lži, v únoru byl obviněn z dvojnásobné vraždy a Okresní soud v Karviné ho vzal do vazby. Tým českých kriminalistů poté odletěl do Egypta, tamní úřady případ odložily. Soudy odmítly Kramného žádosti o propuštění z vazby. V dubnu 2015 moravskoslezští kriminalisté uzavřeli případ s tím, že Kramný zavraždil manželku a dceru elektrickým proudem.

Znalci obžaloby vypověděli, že obě ženy zemřely na náhlé selhání srdce po zasažení elektrickým proudem. Znalec obhajoby, patolog, to později zpochybnil. V druhé části přelíčení, která začala v září 2015, znalec obhajoby uvedl, že manželku obžalovaného zabila spíše infekce a otrava, zásah elektrickým proudem ale zcela nevyloučil. Soud byl odročen kvůli rozporům znalců. Z revizního posudku vyplynulo, že vše ukazuje na zásah elektrickým proudem, a otravu potravinami lze vyloučit.

V lednu 2016 soud uznal Kramného vinným z dvojnásobné vraždy elektrickým proudem a poslal ho na 28 let do vězení. Soud také rozhodl, že musí zaplatit příbuzným manželky osm milionů korun. Kramný se odvolal, později se odvolal i státní zástupce. V červnu téhož roku Vrchní soud v Olomouci potvrdil Kramnému trest 28 let.